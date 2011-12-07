Как нужно сдавать анализ на холестерин

Анализ крови на общий холестерин часто включают в программу профилактического обследования.

Также его используют, если необходимо оценить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данный тест в большинстве случаев назначают не самостоятельно, а в составе комплексного исследования, которое называется липидограмма. Результаты одного анализа не дают возможности поставить точный диагноз, но позволяют установить факт нарушения липидного обмена.

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ АНАЛИЗА

Биоматериалом для исследования служит венозная или капиллярная кровь. Сложная предварительная подготовка к ее сдаче не требуется. Единственное важное условие — кровь необходимо сдавать натощак. Так как голодная пауза должна составлять 8-14 часов (оптимально 12 часов), удобнее всего запланировать визит в лабораторию на утренние часы. Накануне желательно избегать пищевых перегрузок, в особенности употребления большого количества жирной пищи.

За полчаса до сдачи крови запрещено курить, рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и значительных физических нагрузок. На уровень холестерина влияет прием многих лекарств, витаминов, поэтому пациенту необходимо сообщить врачу обо всех препаратах, которые он принимает.

ФУНКЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА В ОРГАНИЗМЕ

Холестерин — это вторичный одноатомный циклический спирт. Он принимает участие в синтезе жирных кислот, которые необходимы для переваривания пищи, некоторых гормонов, в реализации функций воспроизведения, образовании клеточных мембран. Холестерин синтезируется в печени в достаточных для нормальной жизнедеятельности организма количествах и дополнительно поступает вместе с пищей.

ЧЕМ ОПАСЕН ВЫСОКИЙ ХОЛЕСТЕРИН

Ученые подтвердили наличие связи между уровнем холестерина и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Если излишки холестерина не выводятся из организма, а накапливаются на стенках сосудов, происходит формирование атеросклеротических бляшек. Такие бляшки затрудняют прохождение крови по сосудам, могут полностью закупоривать их, вызвать инсульт или инфаркт.

Повышение уровня холестерина может быть связано с генетической предрасположенностью, злоупотреблением пищей с его высоким содержанием или быть следствием различных заболеваний (например, патологий печени, почек, сахарного диабета). Врачи рекомендуют следить за его уровнем всем взрослым, начиная с 20 лет. При отсутствии факторов риска развития заболеваний сердца и сосудов достаточно проходить обследование один раз в 5 лет. В остальных случаях периодичность обследования определяется лечащим врачом индивидуально.

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