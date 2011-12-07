«Ласточка» для Сталина и пионер отечественной кибернетики: как сейчас живет 90-летняя хранительница грядок Казани

«КВ» уже писали, насколько насыщена территория парка «Горкинско-Ометьевский лес» различными локациями. Одна из них — общественный огород, где, в сущности, каждый желающий может обзавестись грядкой, надо лишь по весне вовремя подсуетиться и подать заявку. Забор огорода всего в паре метров от прогулочной дорожки, но суета отдыхающих словно не касается женщины почтенного возраста, неспешно, основательно и с достоинством поливающей из лейки грядку. Для начала предлагаю посильную помощь. Пришлась кстати: надо принести воду из бочки за забором — четыре 5-литровых баллона. После этого заводим разговор. Он преподнес три, сродних крупным наливным ягодам, скрытым листом на клубничной грядке, открытия.

Первое. Удивил возраст огородницы. Диляре Сметанниковой идет уже 90-й год. По ней этого не скажешь — бодра, деятельна. Поход в Горкинско-Ометьевский лес для нее стал частью обязательного для здоровья пешего маршрута.

— Каждый день сюда наведываюсь со своими подругами, — Диляра Халимовна кивает на оставленные у ограждения палки для скандинавской ходьбы. — Живу недалеко, полчаса идти. Так что и для здоровья, и для стола какая-никакая польза. Сажаю всего понемногу: помидоры, лук, редиску, зелень, морковку, кабачки, картошку…

Оказалось, прежде у нее была дача с участком, но отказаться пришлось из-за состояния здоровья: врачи запретили работать внаклонку. Но когда в 2018 году стало известно, что в парке открывают общественный огород, не удержалась — подала заявку. И устроители пошли навстречу, обустроили для нее высокую грядку, чтобы наклоняться не пришлось.

Второе. По статной осанке в подтянутой женщине угадывается бывшая спортсменка. Так и есть, в прошлом — мастер спорта по спортивной гимнастике. Норматив выполнила, когда училась в Московском энергическом институте. Сама местная, из Казани. Проучилась в местном университете два года на физмате, поняла — это не ее. И тут приехали из столицы набирать на специальность — вычислительная техника. Тогда и слыхом не слыхивали о ней.

Повод очередной раз удивиться: не каждый день общаешься с человеком, который стоял у истоков отечественной кибернетики.

— Ну, это громко сказано — у истоков, — несколько тушуется собеседница, не привыкшая к громким словам. — Хотя довелось после поработать с мужем и в Москве у академика Лебедева (Сергей Алексеевич Лебедев - основоположник вычислительной техники в СССР, создал первый в континентальной Европе компьютер с хранимой в памяти программой. — Ред.), и в Калинине в закрытом НИИ при Министерстве обороны СССР.

На эту тему разговор не вяжется. Видимо, сказывается многолетний опыт работы в режиме секретности.

Так что возвращаемся к спортивной тематике, как оказалось, далеко не исчерпанной на открытия.

Третье. Тренироваться довелось в одном зале с Ларисой Латыниной, на тот момент уже олимпийской чемпионкой, в будущем — девятикратной.

— У меня в программе даже был соскок Латыниной с брусьев — сальто через высокий брус и приземление. Тренер у нее подсмотрел, и мы отработали элемент, — не без гордости сообщает Диляра Халимовна и потом, как о деле вполне обыденном сообщает. — Я же Сталина видела….

Вот это да! Как говорится, вишенка на торте. Оказалось, «комсомолка, спортсменка и просто красавица» участвовала в физкультурном параде на Красной площади. Вот, что она вспоминает:

— Это было за год до смерти вождя, в 1952 году. Мы все лето перед этим тренировались. Надо же, чтобы все слаженно было. В нашей гимнастической группе парни несли помосты с турниками, а мы — девушки — выполняли на них «ласточку» (задний горизонтальный вис — Ред.). Выступали в купальниках. Не таких, конечно, как сейчас носят. Наши полностью закрытые. Тогда, помнится, лето жаркое в Москве было, так мы в них и по улице ходили. Далеко ли до Сталина от меня было? Да вон как до этого строения…

Я смотрю на Дом экологии метрах в тридцати от нас, и пытаюсь представить себе происходящее на главной площади страны 69 лет назад. Не получается. Виной тому и временная пропасть между эпохами, и продолжение разговора, который, как и положено, свелся к видам на урожай. На прощанье желаю Диляре Халимовне продолжить свою огородную деятельность как минимум до векового юбилея. Это и для общего блага, потому что, как позже призналась парк-менеджер Анна Болышева, тетя Диля у них считается хранительницей общественного огорода.

Кстати

Парады физкультурников с 1931 года проводились ежегодно в Москве, а затем и в других городах СССР. Отличались не только массовостью, но и зрелищностью. Например, колонны боксеров на Красной площади несли на плечах ринги, на которых в этот момент шли бои. В 1939 году учредили Всесоюзный день физкультурника (вторая суббота августа), и парады стали проводить именно в этот день. После смерти Сталина проводиться перестали.