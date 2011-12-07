Плановое изменение тарифов: насколько в Татарстане подорожают услуги ЖКХ с 1 июля

Электроэнергия

Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев рассказал, что с начала этого месяца услуги за ЖКХ в Татарстане в среднем вырастут на 4,28%. По словам Груничева, одноставочный тариф на электроэнергию составит 4,11 рублей за киловатт, а для льготных категорий — 2,88 рублей

Также плата за вывоз мусора и услуги регоператоров для многоквартирных домов составит 96,08 рублей с человека вместе с учетом НДС, а для частных домов — 104,23 рублей с учетом НДС.

На 2021 год в сфере теплоснабжения принято 119 тарифных решений, сказал Груничев, 19% из них утверждены без роста, либо со снижением. Например, снижение произошло в Актанышском районе на 3,1%, в Высокогорском районе на 2,7% и в Спасском районе — на 2%.

«Объективным фактором для снижения тарифов стали снижения технологических потерь, исключения выявленных экономически необоснованных доходов и расходов. Но при этом 5 тарифов, или 4% от общего числа тарифов на 2021 год, утверждены с ростом выше 5%», — отметил Груничев.

Цена на питьевую воду

Груничев отметил, что в сфере водоснабжения 23 тарифа установлены на уровне предыдущих лет или даже со снижением. Это 12% от общего числа тарифов.

«При этом 6 тарифов были повышены на 5%. Можно отметить ряд факторов, влияющих на изменение тарифов, — это снижение объёмов реализации, а также повышение цен на электроэнергию на оптовом рынке. Таким образом, цена на питьевую воду составит 26,84 рубля за кубометр, в свою очередь, оплата за пользование канализацией цена будет 21,09 рублей», — сказал спикер.

Также он объяснил, от чего зависит величина тарифа на горячую воду: по его словам, величина тарифа на горячую воду в большей степени зависит от тарифа на тепловую энергию. Если тариф на тепло растёт, то увеличивается и стоимость горячей воды.

Капремонт

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов рассказал, что в Татарстане увеличили минимальный размер взноса за капитальный ремонт, теперь он составляет 6 рублей 38 копеек.

«Раньше он был 6 рублей 11 копеек, а сейчас стал 6 рублей 38 копеек. Делаем мы это редко, это решение наше. Безусловно, вся наша работа связана с максимальной дисциплиной по сбору платежей с населения, средняя собираемость которых у нас составляет 99,4%. В результате нашей совместной слаженной работы на сегодняшний день мы имеем достаточно высокий уровень собираемости платежей», — сообщил Фролов.

Несмотря на высокую собираемость, общая задолженность населения за услуги ЖКЖ составляет 8,2 млрд рублей. Это реальные деньги, которые не пришли в отрасль, отметил замминистра, основная задолженность приходится на оплату за коммунальные услуги.