«Пусть идёт в суд»: редакторы Первого канала отбиваются от матери погибшего студента ТИСБИ

«Они обещали, что покатают нас и наших детей по Москве»

Даниил, как и Ильназ Галявиев, был студентом ТИСБИ. Как говорит его мать Наталья Андреева, в напавшем на школу она увидела своего сына. Их поведение было похожим, утверждает она: Даниил перед смертью вел себя точно так же, как устроивший стрельбу в школе. Он изменил имя в соцсетях, называл себя Demo Dematis, а на телефон скачал игру, где надо было собирать и разбирать оружие. Даниил покончил с собой при странных обстоятельствах. В уголовном деле было написано, что ребёнок вытащил у отца ключи от оружейного сейфа и вытащил оттуда ружьё.

После трагедии в казанской гимназии женщина решила привлечь внимание СМИ и правоохранительных органов к своему случаю. С Натальей Андреевой связались работники Первого канала, а конкретно передачи «Пусть говорят». За участие в программе женщине обещали заплатить, в частности за три рабочих дня, которые пропустил ее муж, уехав Москву для участия в программе.

«Мы рассчитывали на 30 тыс. рублей, а когда договор я подписывала, там была прописана сумма в 50 тыс. рублей, то есть на руки я должна была получить 46 тыс. рублей», — рассказала женщина нашему изданию.

Она отметила, что прочитала договор только вскользь. Но заметила условие, что не может участвовать в других передачах. По её словам, договор на руки она так и не получила.

«Мне сказали, что в течение 21 дня со мной расплатятся за участие в передаче, средства должны поступить на карту. Этот срок прошёл, потом я позвонила Сергею, который нас уговаривал на участие в этой программе — на Первом канале он ищет такие истории для передач. Он обещал, что деньги мне переведут, и сказал, что такого [чтобы не заплатили] быть не может. Да, бывают задержки, но деньги поступят обязательно. Это же мне сказала и редактор Первого канала», — рассказывает женщина.

Она подчеркнула, что ехала на передачу не для того, чтобы заработать. Да и вообще не знала, что ей хоть что-то заплатят.

«Я даже уже не жду этих денег, я больше не хочу настаивать, пусть будет на их совести. Они обещали, что покатают нас и наших детей по Москве. Они даже этого не выполнили, нам только оплатили гостиницу, проживание и питание», — отметила Андреева.

В беседе с нашим корреспондентом Андреева задалась вопросом: а заплатили ли другим участникам передачи, или их так же «кинули» на деньги.

«Мне подсунули договор программы „Казанский стрелок — 2“, возможно, эта программа состоится после того, как закончится следствие по делу моего сына — в течение трёх месяцев. Мне сказали, что я не первая, кого обманули на Первом канале. Многие туда приезжают, выходит программа, а потом им не платят, это уже не первый случай. Работники канала говорят, что у них есть задолженности по зарплате. Сейчас уже прошло 2 месяца с того момента, как мне должны были заплатить. Ладно, не заплатили и не заплатили, что теперь делать», — говорит жительница Казани

Деньги на Первом канале не получают даже его сотрудники

О том, что выплаты на Первом канале задерживают, «Казанским ведомостям» подтвердила одна из редакторов программы «Пусть говорят», курировавшая выпуск про вооружённое нападение на казанскую гимназию Кристина Клейко. По её словам, деньги не получают не только участники выпусков, но и сотрудники канала. Только в случае с последними речь идет не о единоразовых выплатах, а о зарплатах за несколько месяцев.

Пока мать погибшего мальчика негодует из-за невыплаченного гонорара, люди с Первого канала только начинают получать свою зарплату за март и апрель. Как рассказала нашему изданию Клейко, виной возникшим задержкам послужила пандемия коронавируса.

«Выплаты задерживаются в связи со всеми происходящими в стране коронавирусными мерами и так далее. И от этого страдает не только Наталья, которая не может дождаться своего гонорара, но и сотрудники Первого канала тоже. Так бывает иногда.<…> Если она чем-то недовольна и если она не может ждать, пускай подаёт в суд. Но звонить редакторам и требовать деньги — это голый номер», — сказала Клейко.

Как сообщила «Казанским ведомостям» Клейко, ответственными за выплату гонорара Андреевой являются сотрудники бухгалтерии, а лично ей о том, когда и на каких условиях матери погибшего мальчика переведут деньги, ничего неизвестно. Женщина наводит панику на пустом месте, говорит сотрудница Первого, а этот вопрос решат в любом случае, тем более, что, как утверждает редактор программы, такая задержка — не критична.

«Это отдел бухгалтерии, куда поступают деньги на счета откуда-то. Я даже не знаю, как канал распределяет их. Поэтому зачем устраивать этот скандал, когда это единоразовая выплата, а не на регулярной основе ей не дают зарплату? У нее единоразовая выплата, от которой ничего не зависит. У нас другие люди ждут, когда им выплатят деньги. Пускай просто подождёт и не наводит такой скандал, она только себе нервы вытреплет и ничего не изменит», — подытожила Клейко.

Маму погибшего мальчика на «Пусть говорят» позвал «обидчик» Шурыгиной

Как утверждает Наталья Андреева, на съемки программы ее пригласил Сергей Семёнов, известный большинству жителей России по скандальной истории с Дианой Шурыгиной. Тогда, после расследования, парень был обвинен в изнасиловании девушки и отправлен в колонию строгого режима на восемь лет. Инцидент вызвал много вопросов и споров среди жителей России, случай дошёл до программы «Пусть говорят». После её просмотра многие телезрители засомневались в его виновности и требовали освобождения парня.

Сейчас, по словам Натальи Андреевой, парень занимается поиском героев для передачи «Пусть говорят» и активно сотрудничает с Первым каналом. Женщина связывалась с ним по поводу выплаты гонорара, по её словам, он уверил в том, что все деньги будут переведены ей на карту в ближайшее время. С момента того разговора уже прошло много времени, а денег так и нет. Сейчас женщина уже отчаялась и решила больше не связываться ни с руководством, ни с сотрудниками телеканала по поводу выплат.

«Казанские ведомости» связались с Сергеем Семёновым, но он комментировать ситуацию отказался. Дозвониться до редактора «Пусть говорят» Арины Цилюрик, которая также, как и Клейко, курировала выпуск, у нашей редакции получилось. Но она отказалась прокомментировать ситуацию, объяснив это тем, что занята.