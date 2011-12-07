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В Татарстане садоводы разрушили плотины бобров из-за недостатка воды

Три семейства бобров находятся под угрозой гибели, так как их плотины разрушены и осушены запруды, сообщают экологи.

В Тукаевском районе Татарстана неравнодушные сельчане обратились к в Региональное экологическое общественное движение РТ «Народная инициатива». Они попросили остановить местных садоводов, которые разрушают плотины бобров, сообщается на сайте «Народной инициативы».

В этом году обильный из-за жары полив огородов и испарения привели к обмелению местного пруда. Местные дачники решили, что в этом виноваты бобры, которые строят плотины в реке Бескончанка.

Так, в чате мессенджера WhatsApp садоводы стали собирать людей на разрушение плотин животных. Сейчас три семейства бобров находятся под угрозой гибели, так как их плотины разрушены и осушены три запруды, говорится в обращении.

«Народная инициатива» уже направило информацию о действиях дачников в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

За подобные правонарушения предусмотрена наказание по ст. 8.33.КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов».

КВ
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