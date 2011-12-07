Школьников Казани приглашают на бесплатные IT-курсы

В столице Татарстана продолжается набор старшеклассников – учащихся 8-х и 10-х классов на бесплатные курсы по IT и программированию, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Обучение будет проходить на базе IT-лицея КФУ.

Начало занятий – в сентябре, IT-уроки будут проходить два раза в неделю. В течение учебного года школьники изучат основы программирования, а в качестве практических занятий им поручат разработать собственные Android-приложения.