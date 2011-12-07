Школьников Казани приглашают на бесплатные IT-курсы

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В столице Татарстана продолжается набор старшеклассников – учащихся 8-х и 10-х классов на бесплатные курсы по IT и программированию, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
Обучение будет проходить на базе IT-лицея КФУ.
Начало занятий – в сентябре, IT-уроки будут проходить два раза в неделю. В течение учебного года школьники изучат основы программирования, а в качестве практических занятий им поручат разработать собственные Android-приложения.