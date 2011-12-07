К сентябрю в Васильево появится новый парк «Леска» за 26 млн рублей

В казанском поселке Васильево к осени этого года планируют создать парк «Леска» за 26,25 млн рублей. Все средства выделены из бюджета республики. Об этом рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Концепция развития территории включает спортивную и рекреационную составляющие. В парке планируется создать воркаут-зоны, детские игровые площадки, амфитеатр с кинотеатром, а также разместить новое спортивное оборудование», — говорится в сообщении.

Общая площадь пространства составит более 28,6 кв. м. При этом часть работ по его созданию выполняет муниципалитет. Так, например, исполком города берет на себя уборку территории, кронирование деревьев и демонтаж старого ограждения. В планах снос незаконных построек как на самой территории будущего парка, так и на прилегающих к ней пространствах.

Помимо этого, сейчас ведется активная работа по привлечению инвесторов, готовых развивать бизнес на этой площадке. Авторами проекта выступило архитектурное бюро Miriada Group.

В парке уже идут подготовительные работы, вскоре начнутся основные. Окончание работ запланировано на конец третьего квартала 2021 года, отметили в фонде.