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В Татарстане не будут вводить каникулы для школьников из-за многодневных выборов

Во время выборов в Госдуму РФ учебный процесс скорректируют.

Во время многодневных выборов в Госдуму осенью этого года в Татарстане не будут вводить дополнительные каникулы для школьников. В случае необходимости общеобразовательные учреждения скорректируют учебный процесс. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ. 

«Изменять сроки и продолжительность каникул, напрямую влияющих на качество организации учебного процесса, в период проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации Министерством не планируется. Муниципальным органам управления образованием рекомендовано скорректировать учебные планы образовательных организаций, если это необходимо, и рассмотреть различные формы организации образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Осенние каникулы школьников пройдут по плану с 1 по 7 ноября 2021 года, отметили в ведомстве.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Часть избирательных участков будет располагаться в школах.

КВ
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