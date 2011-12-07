В Татарстане предприятиям выдано 273 постановления об обязательной вакцинации сотрудников

На сегодняшний день 273 предприятия Татарстана получили постановления об обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сегодня нами уже выдано 273 постановления главных государственных санитарных врачей по территориям в те организации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции среди сотрудников», — сказала Авдонина.

Шесть предприятий в республике уже выполнили эти требования, отметила спикер. По ее словам, охват вакцинацией среди персонала таких компаний выше 60%. Более того, есть организации, где привиты 80% и даже 90% работников.

Позже предприятия должны будут отчитаться в Роспотрбнадзор о выполнении постановлений. Для тех, кто не исполнит эти требования, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или административного приостановления деятельности до 90 суток.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане от коронавируса вакцинировались 863 275 человек, из них 642 587 получили вторую дозу прививки. Всего в республике вакцинировано 28,2% от взрослого населения.