Вопрос о работе заведений Татарстана после полуночи рассмотрят во второй половине августа

В Татарстане могут приступить к рассмотрению вопроса о выдаче разрешений на работу заведений общепита со второй половины августа. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы пока с начала июля уже увеличение количества случаев не отмечаем. Ситуация пока стабилизировалась, но стабилизировалась на высоких показателях. <…> Будем пока мониторить ситуацию, думаю, ко второй половине августа вернемся к этому вопросу», — сказала Авдонина.

В Татарстане с 28 мая подать заявку на работу в ночное время могли только те заведения, где все сотрудники прошли полный курс вакцинации против Covid-19. Исключение составили только те, кто имеет медотвод. Но с 8 июля управление Роспотребнадзора по РТ временно прекратило прием таких заявок, их рассмотрение и выдачу разрешений.