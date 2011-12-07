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Казань вошла в тройку городов с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Столица РТ уступила по ценам только Москве и Санкт-Петербургу.

Казань вошла в топ-3 городов-миллионников, где самые высокие цены на вторичное жилье. Об этом стало известно из исследования группы компаний SRG.

Так, согласно анализу, стоимость 1 кв. м в столице Татарстана составила 79 653 рубля. Сразу за ней следует Екатеринбург, в котором один кв. м стоит 71 622 рубля. Самым доступным жильем может похвастаться Челябинск, где этот показатель достиг 39 620 рублей.

Казань уступила по ценам только Москве и Санкт-Петербургу. 

КВ
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