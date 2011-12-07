Казанская «Стрела» на чемпионате России по регби-7 проиграла пензенскому «Локомотиву

После последнего дня матча чемпионата России по регби-7 в Пензе казанская «Стрела» может претендовать и побороться за 5–8-е места. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Вчера в матче группового турнира пензенский «Локомотив» обыграл казанцев со счетом 12:10. «Стрела» хорошо стартовала в начале и могла быстро повести в счете, однако позже мяч был потерян. Тогда для улучшения позиции Роман Ходин, уже будучи в зачетной зоне, отдал его назад Рамилю Юсупову. После эту возможность перехватили железнодорожники и в середине первого тайма счет был равен 5:0.

В начале второй половины казанский игрок Донован Дюрант попытался перехватить инициативу и, сделав пару решающих «ударов», обыграл пензенцев со счетом 5:7. Однако позже «Локомотив» увеличил свое преимущество до 19:7 и вышли в полуфинал.

Теперь «Стрела» будет бороться за 5–8-е места. Первым соперником казанцев станет победитель четвертьфинала «Металлург» (Новокузнецк) – «Слава» (Москва).