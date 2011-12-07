Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор по РТ: Масочный режим не отменяется, особенно в ближайший сезон гриппа и ОРВИ

Поэтому люди «рано самоуспокаиваются», а «те, кто думает, что все завершилось, не правы».

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что татарстанцы в связи с третьим этапом снятия коронавирусных ограничений успокаиваются преждевременно.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она подчеркнула, что масочный режим не отменяется, особенно в ближайший сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому люди «рано самоуспокаиваются», а «те, кто думает, что все завершилось, не правы». Настороженность, по ее мнению, должна быть.

В этот же период, по словам Авдониной, будут вводиться локальные ограничительные мероприятия для отдельных коллективов и учреждений.

КВ
Лента новостей