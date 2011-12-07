В Агрызском районе РТ выявили незаконно работающий в заповеднике завод

В Агрызском районе РТ выявили незаконно работающий завод в заповеднике «Кичке-Тан». Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Как заметили активисты ОНФ, предприятие занимается изготовлением асфальта без каких-либо разрешительных для этого документов. На территории берега реки находящегося рядом с заводом находятся бытовки, стоянка транспорта и складируются производственные материалы.

Так, наряду с выявленными нарушениями активисты обратились в республиканский Госкомитет по биоресурсам, в природоохранную прокуратуру, исполком Агрызского района и управление Росреестра по РТ.

Сейчас местные власти должны объяснить, «каким образом на их территории столько лет незаконно работало целое предприятие, и почему не было предпринято никаких мер по устранению нарушений», написали в ОНФ.