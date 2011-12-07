Эксперт Минкульта РТ: В Нацбиблиотеке Татарстана ежегодно оцифровывают 1,5 тыс. документов

Ежегодно в Национальной библиотеке Татарстана оцифровывают около 1,5 тыс. документов. Такие данные в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» привела эксперт Министерства культуры РТ, проректор по учебной работе Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.«Мы понимаем, что бумажные носители не всегда сохраняются, а электронные версии останутся еще многим и многим поколениям. Я считаю, что одна из главных задач – это передача накопленного опыта. Вторая задача – если раньше читателю нужно было идти в библиотеку и записываться, то здесь у него будет личный кабинет, через который он сможет записаться электронно», – отметила она.По мнению Ахмадиевой, в плане оцифровки документов и книг республика входит в число лидеров среди российских регионов.«У нас на высоком уровне стоит как подготовка, так и переподготовка кадров. Библиотечное дело хорошо поставлено. Я хочу сказать, что в России мы идем на передовом уровне», – сказала собеседница агентства.Тем не менее Татарстану еще предстоит выполнить большую работу по оцифровке книг и документов.«Впереди большой объем работы, так как еще есть авторские права. Чтобы их соблюдать, необходимо заключать договоры. Современные ученые и авторы понимают пользу цифровой библиотеки и сразу, как печатаются свежие книги, дают права на использование. Каждый автор заинтересован в том, чтобы большее количество читателей о нем услышали, чтобы его имя громче прозвучало», – пояснила Ахадиева.