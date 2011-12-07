Исхаков о казанской иконе Божьей Матери: «Здесь она приносит больше пользы»

Он отметил, что просьба о возвращении иконы попала в Ватикан с нарушением всех протоколов, но все равно дошла до главы католической церкви. «Оно смогло дойти очень простым путем - от меня прямо Папе Римскому. Он получил его, обалдел такому вызову, ситуации. И написал нам письмо - приезжайте на аудиенцию, возьмите с собой пять человек. Мы собрали делегацию, поехали. Мы ведем с ним аудиенцию вместо плановых десяти минут уже 35, потом члены делегации зашли, он им вручил медальончики и мы сделали совместную фотографию», - рассказал Исхаков.Исхаков добавил, что передача реликвии могла состояться и совсем иначе. Папа Римский собирался совершить перелет из Рима в Монголию, попутно приземлившись в Казани для передачи иконы. Но этим планам не суждено было сбыться. «В Монголии живет пять католиков, он хотел к ним поехать и сделать остановку в Казани, во время которой передать нам икону, сидя в самолете. Мы бы к нему зашли и забрали, он же границ не нарушал. Но ему не дали посадку», - отметил Исхаков.Полностью интервью читайте на портале «События».