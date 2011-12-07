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На трассе М-7 иномарка влетела в грузовик

Авария со смертельным исходом произошла накануне.
На трассе М-7 белая «Тойота» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом», сообщают пользователи социальных сетей. ДТП случилось накануне на участке дороги, который пролегает по Рыбно-Слободскому району. Водитель иномарки получил серьезные травмы и скончался до приезда «скорой».
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