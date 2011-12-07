Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Оценен ущерб от падения башенного крана на жилой дом

Инцидент случился в Казани 26 июня.
Приволжское управление Ростехнадзора завершило расследование обстоятельств падения башенного крана на жилую высотку. Суммарно ущерб от инцидента составил более 23 млн рублей. В заключении ведомства уточняется, что падение крана на пр. Альберта Камалеева произошло из-за совокупности факторов. В частности, названы такие как: изменение погодных условий; не отрегулированные тормоза механизмов передвижения крана; способ крепления безударных тупиковых упоров на головках рельс кранового пути не обеспечил удержание крана с большой скоростью перемещения; должным образом не организован и не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; не установлен порядок организации технического надзора.По итогам расследования компанию, которой принадлежит башенный кран, оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
КВ
Лента новостей