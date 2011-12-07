Что делать, если батареи в квартире слишком горячие

Досрочно тепло подали в больницы, стационары, роддома, детские сады и школы по заявкам руководителей - это произошло с 17 сентября. На сегодня в 5314 многоквартирных домах города батареи теплые. Оставшиеся 36 домов намерены подключить к отоплению на этой неделе.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани отчитался заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

- За две недели с момента начала отопительного сезона на горячую линию комитета по ЖКХ и через систему «Открытая Казань» поступило более 9,5 тысячи обращений, - заявил Искандер Гиниятуллин.

Он обратил внимание и на проблему, возникшую из-за того, что собственник двух котельных допустил образование задолженности за газ и не выполнил требования Ростехнадзора. Это не позволило своевременно начать отопительный сезон в обслуживаемых котельными домах.

- Данные котельные предназначены для отопления шести многоквартирных домов и одного встроенного в дом детского сада. В отношении собственника были приняты в том числе и меры прокурорского реагирования, о наличии задолженности проинформирован республиканский штаб по подготовке к зиме. Министерству ЖКХ дано поручение в ближайшие дни обеспечить запуск этих котельных и подачу тепла потребителям, - заверил Гиниятуллин.

Первый заместитель главы исполкома города Денис Калинкин напомнил, что обязательно нужно отработать каждое обращение казанцев. И объяснил, какие шаги следует предпринять, если в квартирах слишком жарко:

- На старте отопительного сезона всегда появляются разногласия (одним холодно, другим жарко) иногда даже в пределах одного дома. Несколько обращений поступило по поводу перетопа. В этой ситуации порядок действий понятный: общее собрание жильцов, общее решение по установлению предпочтительного температурного режима и далее обращение в управляющую компанию, - сказал Денис Калинкин.

Он еще раз подчеркнул: температура в многоквартирном доме не может выставляться по индивидуальным пожеланиям.

- У нас до сих пор не все понимают, что жилой дом - это собственность всех жителей. Согласно жилищному кодексу все решения, касающиеся многоквартирного дома, принимаются общим собранием жильцов, - заключил чиновник.