Казанских мамочек в декрете обучат маникюру

В Казани ведется срочный набор на бесплатные обучающие курсы по направлению «Специалист по маникюру» для женщин в декрете, сообщает мэрия столицы РТ.

«Набор на обучающие курсы ведется для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, состоящих в трудовых отношениях и имеющих постоянную городскую прописку», — отмечается в сообщении ведомства.

Обучение ведется в очной форме один месяц. Желающим пройти курс необходимо предоставить в Центр занятости населения Казани паспорт, заверенную копию трудовой книжки, справку от работодателя о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, копию свидетельства о его рождении, копию документа об образовании, копию документа, СНИЛС.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (843) 562-48-09.