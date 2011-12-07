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Казанских школьников обучат бизнесу

Для школьников Казани запустили бесплатный игровой онлайн-курс «Займи идею делом».

Казанских школьников приглашают освоить игровой онлайн-курс «Займи идею делом», сообщают организаторы курса.

Курс представляет собой ряд видеоуроков и творческих домашних заданий, в рамках которых дети получат базовые знания о предпринимательстве.

«Основная трудность подобных образовательных курсов — это сложность измерения результата. При подготовке к экзаменам родители платят репетиторам, результат измеряется успешной сдачей и поступлением в вуз. В случае с профориентацией и отдельным ее подвидом — предпринимательством — эффект носит долгосрочный характер», — рассказала директор КидСпейс Елена Тихонова.

В рамках курса школьники освоят навыки эффективной коммуникации, выявят свои сильные и слабые стороны, а также научатся организовывать свое личное время и выстроят активную жизненную позицию.

Курс «Займи идею делом» организован методологами детского города КидСпейс совместно с минэкономики РТ.

КВ
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