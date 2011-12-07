Казанцы стали чаще покупать мобильные телефоны. В третьем квартале 2020 года жители столицы РТ на 22% чаще покупали смартфоны, сообщают аналитики «Авито».

Так, показатели на 14% превышают данные за аналогичный период прошлого года.

Средняя цена устройств, которые интересуют казанцев, — 7 тыс. рублей (на 500 рублей меньше общероссийского показателя).

Жителей столицы Татарстана интересуют марки мобильных телефонов: iPhone, Samsung и Xiaomi.

В целом по стране продажи телефонов выросли на 16% по сравнению с прошлым кварталом и на 21% по сравнению с прошлогодними показателями.

По мнению аналитиков, рост спроса связан с переходом в онлайн-режим из-за пандемии.