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Казанцы стали чаще покупать мобильные телефоны. В третьем квартале 2020 года жители столицы РТ на 22% чаще покупали смартфоны, сообщают аналитики «Авито».
Так, показатели на 14% превышают данные за аналогичный период прошлого года.
Средняя цена устройств, которые интересуют казанцев, — 7 тыс. рублей (на 500 рублей меньше общероссийского показателя).
Жителей столицы Татарстана интересуют марки мобильных телефонов: iPhone, Samsung и Xiaomi.
В целом по стране продажи телефонов выросли на 16% по сравнению с прошлым кварталом и на 21% по сравнению с прошлогодними показателями.
По мнению аналитиков, рост спроса связан с переходом в онлайн-режим из-за пандемии.