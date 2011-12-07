Масочный режим в транспорте: результаты рейдов плачевны

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ рассказала замруководителя ведомства Марина Трофимова.

- Результаты можно назвать плачевными. На 14 маршрутах кондукторы и большинство пассажиров не использовали маски, - заявила Трофимова.

На многих проверенных маршрутах кондукторы были без масок и перчаток. И это при том, что последние сами должны напоминать пассажирам автобусов об обязанности надевать средства индивидуальной защиты в салоне транспорта.

Тем не менее Марина Трофимова в своем выступлении напомнила, что особенно в часы пик социальную дистанцию в транспорте не удается соблюдать и маска является единственной защитой.

- Только силами Роспотребнадзора и МВД едва ли удастся переломить эту ситуацию. По Казани задействованы только 100 сотрудников. Поэтому мы предлагаем комитету по транспорту города провести рейдовые осмотры и представить материалы в наш адрес. Нам будет достаточно трех фотографий, на которых зафиксируют кондуктора без маски, номер маршрута и табличку из салона автобуса с именем кондуктора, - отметила Марина Трофимова.

Первый заместитель главы муниципального образования города Казани Денис Калинкин подчеркнул, что по общественному транспорту и магазинам видно, что «люди расслабились».

- Но опасность сохраняется. Не хотим болеть, переживаем за близких, значит, необходимо соблюдать меры профилактики. Сегодня число нигилистов, которые не верили в коронавирус, поубавилось. А человек в маске защищает не только себя, но и обеспечивает общественную безопасность, - сказал Калинкин.

При этом он объявил выговоры руководителям двух автотранспортных предприятий. Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий, что было выявлено в ходе уже упомянутых рейдов специалистов Роспотребнадзора. Соответствующее заявление в своем докладе сделал заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров. Он же доложил о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии по итогам минувшего месяца.

- За сентябрь было проверено 5116 единиц подвижного состава, силами контрольно-ревизионной службы выявлено почти 3 тысячи пассажиров без масок. Большинство граждан надели маски после замечания. Около 100 человек высажены из салонов автобусов, - сообщил Шакиров.

Также выявлено 158 кондукторов, у которых на лице отсутствовала маска. 109 из них получили выговор, 49 человек лишены премии за сентябрь.