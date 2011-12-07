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Масочный режим в транспорте: результаты рейдов плачевны

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану во время проверки общественного транспорта Казани обнаружили массовые нарушения масочного режима на 14 из 37 проверенных автобусных маршрутах.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ рассказала замруководителя ведомства Марина Трофимова.

- Результаты можно назвать плачевными. На 14 маршрутах кондукторы и большинство пассажиров не использовали маски, - заявила Трофимова.

На многих проверенных маршрутах кондукторы были без масок и перчаток. И это при том, что последние сами должны напоминать пассажирам автобусов об обязанности надевать средства индивидуальной защиты в салоне транспорта. 

Тем не менее Марина Трофимова в своем выступлении напомнила, что особенно в часы пик социальную дистанцию в транспорте не удается соблюдать и маска является единственной защитой.

- Только силами Роспотребнадзора и МВД едва ли удастся переломить эту ситуацию. По Казани задействованы только 100 сотрудников. Поэтому мы предлагаем комитету по транспорту города провести рейдовые осмотры и представить материалы в наш адрес. Нам будет достаточно трех фотографий, на которых зафиксируют кондуктора без маски, номер маршрута и табличку из салона автобуса с именем кондуктора, - отметила Марина Трофимова.

Первый заместитель главы муниципального образования города Казани Денис Калинкин подчеркнул, что по общественному транспорту и магазинам видно, что «люди расслабились».

- Но опасность сохраняется. Не хотим болеть, переживаем за близких, значит, необходимо соблюдать меры профилактики. Сегодня число нигилистов, которые не верили в коронавирус, поубавилось. А человек в маске защищает не только себя, но и обеспечивает общественную безопасность, - сказал Калинкин.

При этом он объявил выговоры руководителям двух автотранспортных предприятий. Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий, что было выявлено в ходе уже упомянутых рейдов специалистов Роспотребнадзора. Соответствующее заявление в своем докладе сделал заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров. Он же доложил о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии по итогам минувшего месяца.

- За сентябрь было проверено 5116 единиц подвижного состава, силами контрольно-ревизионной службы выявлено почти 3 тысячи пассажиров без масок. Большинство граждан надели маски после замечания. Около 100 человек высажены из салонов автобусов, - сообщил Шакиров.

Также выявлено 158 кондукторов, у которых на лице отсутствовала маска. 109 из них получили выговор, 49 человек лишены премии за сентябрь.

КВ
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