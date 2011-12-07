В центре Казани прошел «День подписчика»

Во вторник, 6 октября, в казанском ОПС 420000 на ул. Кремлевской состоялся «День подписчика». Акцией заинтересовались не только постоянные читатели «Казанских ведомостей», но также и те, кто в первый раз собрался подписаться на наше издание. Помимо прочего, к событию присоединились граждане, пожелавшие сделать приятный сюрприз своим родным или друзьям. Многие из явившихся рассказали, что ждут нашу газету как из печки пирога. Среди самых популярных рубрик чаще всего упоминались «Санта-Барбара» по-казански», «Люди и звери», «Общество», «Глас народа».

Всем тем, кто еще не оформил подписку на «Казанские ведомости» на 2021 год, напоминаем: декада подписки проходит с 1 по 11 октября. Именно в этот период предлагается подписаться на любимое издание по сниженным ценам.