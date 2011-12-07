В Центральной мечети Ижевска стартовали уроки татарского языка

В Центральной мечети Ижевска (на улице Карла Маркса, 186) проводятся уроки по татарскому языку, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. С детьми занимается специальный педагог, которая долгое время работала в детских садах, поэтому все уроки у нее проводятся в игровой форме, со множеством веселых и интересных заданий.