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В Центральной мечети Ижевска стартовали уроки татарского языка

В этом году функционирует две группы: одна для детей, другая – для взрослых. Занятия проводятся по воскресеньям.
В Центральной мечети Ижевска (на улице Карла Маркса, 186) проводятся уроки по татарскому языку, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. С детьми занимается специальный педагог, которая долгое время работала в детских садах, поэтому все уроки у нее проводятся в игровой форме, со множеством веселых и интересных заданий.
КВ
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