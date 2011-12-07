Казанцам подарили ленточки в цветах флага Татарстана в День Конституции РТ

Волонтеры подарили казанцам ленточки в цвете флага Татарстана в День Конституции РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

«Наша акция посвящена Дню Конституции РТ. Мы раздаем ленточки, символизирующие флаг Татарстана, чтобы напомнить о том, что это важный день для всей республики», — цитирует агентство волонтера Симу Карабахциева.

Акция прошла на ул. Баумана и в парке им. Горького. Десять волонтеров раздали около 500 ленточек.

Напомним, 6 ноября празднуется День Конституции Республики Татарстан. В этом году основному документу РТ исполнилось 28 лет.