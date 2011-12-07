Мухаметшин: Мы не сторонники часто менять Конституцию РТ

Власти РТ не сторонники частой смены Конституции РТ, но некоторые статье подправлять необходимо, считает глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Мы не сторонники часто менять Конституцию РТ, но иногда бывает необходимость подправлять некоторые статьи. Я не хочу сейчас упреждать эти вопросы, но мы готовимся, создали рабочую группу. Будем думать, обсуждать. Но есть вопросы, которые мы обязательно поддержим, — это положения о том, что минимальный размер оплаты не должен быть ниже прожиточного минимума, и ряд других вопросов поддержки населения», — отметил спикер.

Он также заявил, что власти республики считают необходимым присутствие конституционных судов в регионах. Однако данная норма не закреплена в Конституции РФ. «Я считаю, что если вопросы конституционного судопроизводства будут отнесены только на федеральный уровень, то доступность правосудия будет серьезно затруднена», — заметил Мухаметшин.