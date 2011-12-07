Мухаметшин: При разработке Конституции РТ изучался опыт передовых демократических государств

При разработке Конституции РТ изучался опыт передовых демократических государств, заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью ИА «Татар-информ».

«Мы изучали аналогичные документы передовых демократических государств, в которых провозглашен приоритет прав и свобод человека и гражданина. Это записано и в нашей Конституции. В её преамбуле также говорится о сохранении и развитии исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков, обеспечении гражданского мира и межнационального согласия», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что проект Конституции РТ обсуждался с жителями республики. «Мы много ездили по республике, встречались с трудовыми коллективами, разъясняли суть Основного документа Татарстана», — сказал спикер.

Власти РТ не пытались выделить какую-либо отдельную группу, а хотели сохранить «тот образ жизни, который сложился в нашей республике веками», уточнил Мухаметшин.