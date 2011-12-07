Нацбанк Камбоджи запустил платежную систему «Банконг» на основе технологий Иннополиса

Национальный Банк Камбоджи запустил государственную платежную систему «Банконг», которую разработал резидент Инополиса — компания «Сорамитсу». Об этом рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов на своей странице в Instagram.

«Решение компании „Сорамитсу“ было выбрано Центробанком Камбоджи в 2017 году, тогда же началась его активная разработка. За время опытной эксплуатации к системе уже присоединились 18 финансовых институтов и тысячи пользователей», — написал под постом Шайхутдинов.

Через платежную систему «Банконг» финансовые операции могут проводить как частные лица, так и организации. Для граждан создано приложение с удобным интерфейсом, а коммерческим банкам система дает возможность проводить мгновенные межбанковские переводы и осуществлять мониторинг операций своих клиентов. ЦБ королевства сможет осуществлять эффективный аудит финансовых потоков.