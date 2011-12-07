Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции Республики Татарстан

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Республики Татарстан.

В Год 100-летия образования Татарской АССР особым содержанием наполняются закреплённые в нашем Основном законе фундаментальные нормы, выражающие волю многонационального народа республики.

На протяжении многих лет Конституция эффективно защищает права граждан, является прочной основой социально-экономических достижений, обеспечивает слаженную работу всей системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Мы глубоко признательны федеральному руководству, лично Президенту страны В.В. Путину за неизменную поддержку республиканских инициатив и проектов. Сегодня Татарстан – динамично развивающийся, устремлённый в будущее регион с амбициозными планами в экономике и социально-культурной сфере. Республика вносит существенный вклад в укрепление государственности и могущества Российской Федерации.

Заметна позитивная роль Конституции Татарстана в развитии системы общественных отношений. Равенство всех национальностей и социальных групп, установленное в Основном законе республики, является фундаментом её общественно-политической стабильности. Непреложная задача всех органов власти и общественных объединений – постоянная забота о сохранении межнационального и межконфессионального мира, гражданского согласия.

Уверен, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и положения, осознавая личную ответственность за настоящее и будущее республики, мы обеспечим дальнейшее процветание Татарстана, повышение качества жизни людей.

Желаю вам, дорогие друзья, трудовых успехов и оптимизма, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов