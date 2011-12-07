В Челнах в этом году в суд направили 102 уголовных дела в отношении подростков

В Набережных Челнах выросло количество уголовных дел в отношении подростков, сообщили в пресс-службе исполкома Автограда.

Так, по данным мэрии, за девять месяцев 2020 года в Набережночелнинский суд было направлено 102 уголовных дела в отношении подростков. В прошлом году показатель за аналогичный период составлял 52.

Большая часть преступлений связана с тайными хищениями имущества, а также имеет корыстно-насильственный состав. Отмечается снижение преступлений условно осужденными с девяти до семи, 17 преступлений совершили дети, стоящие на профилактическом учете, 28 преступлений — ранее осужденные подростки.

Всего с начала 2020 года было выявлено 94 преступления, 76 из которых раскрыты по горячим следам.

Всего в городе на профилактическом учете состоит 571 подросток, 235 из них находятся в социально опасном положении.

Группа «Лидер» совместно с кибердружиной выявила в социальных сетях четыре городских группы несовершеннолетних деструктивной направленности: «Белята», «Утята», «Спортсмены» и «Треугольник». В данных группах числилось не более 30 участников, которые совершали общеуголовные преступления. На данный момент группы заблокированы.

К административной ответственности привлечены 3 997 подростков (2 257 — в прошлом году).