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В Казани задержан мужчина, торговавший контрафактным алкоголем из гаража

У задержанного изъято более 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В Казани задержан мужчина, торговавший контрафактным алкоголем из гаража, сообщает УМВД по РТ.

Сотрудники отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани выяснили, что в одном из гаражей в Советском районе местный житель хранит и продает контрафактный алкоголь.

Полицейские изъяли у мужчины 121 пластиковую бутылку объемом десять и пять литров, флаконы с ароматизатором «коньяк столичный», спиртометр и 1,12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В ближайшее время изъятое отправят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

КВ
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