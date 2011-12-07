В Казани задержан мужчина, торговавший контрафактным алкоголем из гаража, сообщает УМВД по РТ.

Сотрудники отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани выяснили, что в одном из гаражей в Советском районе местный житель хранит и продает контрафактный алкоголь.

Полицейские изъяли у мужчины 121 пластиковую бутылку объемом десять и пять литров, флаконы с ароматизатором «коньяк столичный», спиртометр и 1,12 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

В ближайшее время изъятое отправят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.