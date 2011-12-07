Заключенные под стражу в РТ варят металлические каркасы стульев для кировской фирмы

УФСИН России по РТ сообщил об обучении заключенных сварке в профессиональном училище при ИК.

По сообщению пресс-службы ведомства, сварочный участок в исправительной колонии № 3 в селе Пановка Пестречинского района республики работает уже полтора года. В месяц осужденные изготавливают до 20 тыс. изделий. На данный момент они варят металлические каркасы стульев по заказу крупной компании из Кировской области.

До этого заключенные проходили обучение в профессиональном училище при ИК. За работой заняты 11 человек, еще один проходит стажировку.

Скоро в сварочном участке появится еще один пост. Это позволит трудоустроить еще двух осужденных.