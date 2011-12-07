Будущие бизнесмены

Ученики 8, 9, 10 классов нескольких школ-участниц проекта защищали свои бизнес-идеи, подготовленные в ходе курса обучения. Три месяца, начиная с сентября они обучались по курсу «Основы бизнеса», организованном Институтом непрерывного образования «ТИСБИ».Школьникам представилась прекрасная возможность уже в школе обучиться основам бизнеса и узнать много нового из мира коммерции. Они разделились на команды и в завершении своего обучения представили свои совместные проекты. Каждая группа смогла самостоятельно сгенерировать идею, а также разработать план ее реализации. Будущие предприниматели презентовали свои бизнес-планы под самыми интересными названиями. Вот только некоторые из них:«ШаверМат» - его идея состояла в продаже шавермы с помощью специального вендингового аппарата;«Комбо Набор» - это проект по продаже удачно скомбинированных наборов для различных сегментов населения;«Эко-пакет» - проект по продаже саморазлагающегося пакета, который не наносит вреда окружающему миру;«Самый Страшный Кинотеатр» - в нем планируется создать особый эффект присутствия при просмотре фильмов ужасов.Модераторами мероприятий выступили преподаватели Университета управления «ТИСБИ».По итогам обучения организаторы проекта отметили основательный подход к делу, командную работу всех участников, а также новые полезные знания, которые помогут им в будущем. Все проекты отличала оригинальность, актуальность и социальная значимость, которые и заслужили высокую оценку. В заключении мероприятия всем участникам вручили сертификаты о завершении курса «Основы бизнеса», наградили памятными подарками от Университета управления «ТИСБИ» и пожелали успехов в развитии собственных знаний и умений, отметив что первый шаг в большое и светлое будущее они уже сделали.Предпринимательское мышление формируется с детских лет и здесь важно вовремя заметить школьника, имеющего такие способности, и направить его в нужном направлении. Профориентационный проект «Основы бизнеса» как раз позволяет сделать это с наибольшей эффективностью и доступностью.