Челнинца осудят за покупку советского ордена

55-летний житель Набережных Челнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ, сообщает официальный сайт прокуратуры города. Было установлено, что в сентябре этого года мужчина натолкнулся в Интернете на объявление неизвестного, в котором предлагалось купить орден «Отечественная война 2 степени». Данная награда Указом Президиума Верховного Совета СССР отнесена к госнаградам СССР. Гражданин в ходе переписки удостоверился в подлинности ордена и договорился о цене в 5200 рублей, переведя продавцу деньги в два этапа. Позднее он получил орден в почтовом отделении, где был задержан полицейскими. Мужчина свою вину признал.