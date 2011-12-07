Как казанцы спасли мой подарок

Мое далекое детство прошло на съемных углах. Чаще всего елку ставить было не на что и негде. Так что я делала елку сама из двух листов толстой бумаги, сложенной пополам. Красила ее зеленой акварельной краской и прикрепляла для упора к палочке, которую ставила в банку, закутанную белой тканью. На кончики «елочных веток» приклеивала самодельные крошечные украшения из фольги от чайных пакетиков: цепочки, звездочки, снежинки... Снег под елкой был из ваты - на него я посыпала самодельные конфетти. Из яичной скорлупы делала Деда Мороза, Снегурочку, кролика и клоуна. Для поделок содержимое яйца выливалось из небольшого отверстия в нем, а дальше уже воля фантазии. Свои поделки я часто выставляла на подоконнике.Прохожие останавливались у окна и рассматривали мое художество.В 9 - 10 лет, в середине прошлого века, мне посчастливилось побывать на городской новогодней елке. До клуба на улице Бутлерова я шла пешком с Ягодной слободы, что в Кировском районе - так велико было мое желание побывать на празднике. Еще бы!От настоящей елки, что стояла в клубе, исходил незабываемый хвойный аромат, а сама она была высотой под потолок... Я тогда будто в сказке побывала.В конце праздника нам, ребятам, вручили подарки в бумажных пакетах. Но когда я вышла из клуба, ко мне подскочил мальчишка с крючком в руке - с тем, что цеплялись озорники за движущийся транспорт. Не успела я оглянуться, как мальчишка шустро зацепил мой пакет и все его содержимое высыпалось на снег. Я зарыдала. Собрался народ. У кого-то оказалась с собой холщовая сумка, в нее и стали собирать рассыпавшийся подарок. Сердобольные люди проводили меня до Кольца. И я отправилась в обратный путь домой, до Ягодной слободы. Так что эта елка запомнилась не только незабываемой сказкой, но и тем, как совершенно незнакомые люди проявили ко мне сочувствие.Аклима Хамзина, Казань