Казанский зооботсад приглашает отметить свой день рождения

В этот день в учебном классе всех посетителей ждет детская развлекательная программа: викторина и беспроигрышная программа зоолотерея. Конечно же, кульминацией праздника станет традиционное угощение - именинный торт.