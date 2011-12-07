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Казанский зооботсад приглашает отметить свой день рождения

В этот день в учебном классе всех посетителей ждет детская развлекательная программа: викторина и беспроигрышная программа зоолотерея. Конечно же, кульминацией праздника станет традиционное угощение - именинный торт.
Программа мероприятия: 11.45 Сбор гостей 12.00 Рисование праздничной открытки; 12.00 Беспроигрышная лотерея 12.15 Аниматор (игровая программа); 13.00 Викторина «Нам 212!» 13.10 Вынос торта, задувание свечей, праздничное чаепитие. 13.30 Свободное время, для желающих катание малышей на пони (в зависимости от погодных условий).Время и место: 8 декабря, 12.00, Казанский зооботсад.реклама
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