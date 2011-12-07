Лебеди перезимуют на Кабане

Лебеди-шипуны с птенцами останутся зимовать на незамерзающем участке озера Кабан на углу улиц Ш. Марджани и Татарстан, пишет kzn.ru. Птицам комфортно в зимних условиях, так как температура их тела составляет +40 градусов. Важными условиями успешной зимовки являются наличие открытой воды и пищи. В их каждодневный рацион входят овощи и специальный корм. Жителей и гостей города специалисты просят не кормить пернатых хлебом и хлебобулочными изделиями.