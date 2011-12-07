МФЦ Татарстана оказали более 3 млн услуг

За 2018 год многофункциональные центры Татарстана оказали населению более 3,6 млн услуг, приводит слова заместителя министра экономики РТ Айрата Шамсиева пресс-служба Минэкономики. С каждым годом количество оказанных услуг растет. В 2016 году их было 2,7 млн, а в 2017 – 3,4 млн. Офисы открыты во всех муниципальных районах республики и сельских поселениях с населением свыше тысячи человек.