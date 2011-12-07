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Татарстанским школьникам вручили паспорта в Госсовете РТ

Они получили документы из рук заместителя Председателя Госсовета Юрия Камалтынова.
Вчера в Госсовете РТ прошла торжественная церемония вручения паспортов наиболее отличившимся школьникам республики, сообщает официальный сайт парламента. Документы ребята получили из рук заместителя Председателя Госсовета Юрия Камалтынова. Также в торжественной церемонии приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, начальник управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов, Уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина, депутаты Государственного Совета. Ребята осмотрели и музей Парламентаризма, библиотеку, ознакомились с выставкой «Верховный Совет Татарстана: люди, события, факты».
КВ
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