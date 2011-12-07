Веточки туи накануне Нового года

Во время войны мы с мамой жили в городе Грозном. Мама работала телефонным монтером и была мобилизована телефонисткой в воинскую часть, которая стояла в центре города. Помню, в те годы было очень голодно. Накануне 1945 года, когда я училась в четвертом классе, мама принесла домой зеленое пушистое дерево вместо елки. И я пригласила одноклассниц встретить вместе Новый год. От меня была «елка», а девочки принесли еду - кто что смог... Мы очень весело встретили тогда праздник. В этом же году закончилась война, и маму наградили медалью «За победу над Германией». Но волею судьбы спустя много лет маме снова пришлось побывать на войне - в 1992 году. Я буквально под пулями вывезла ее из воюющего города в Казань, продлив тем самым ей жизнь еще на 12 лет...Я уже давно живу одна. Выросли дети и внуки, подрастают правнуки. Обычно под Новый год покупаю на рынке веточки ели или пихты. А однажды принесла в дом веточки того необычного зеленого деревца, с которым мы встречали победный 1945 год. Мне сказали, что это туя. Я поставила их в вазу с водой, и они простояли у меня до весны. Когда в апреле захотела их выбросить, увидела, что ветки пустили корни. Высадила их в саду в Студенцах и стала ждать. Через несколько лет выросло дерево высотой выше четырех метров! Украшая дом веточками этого дерева в качестве новогоднего атрибута, я непременно вспоминаю о маме.Нина Георгиевна Кириллова, 85 лет