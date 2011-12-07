За что я люблю Казань?

Казань. Родной город... Самое удивительное место на земле! Лабиринты жилых кварталов, стеклянные вены рек, перекличка церквей и мечетей - это стало частью меня, моей судьбы. Куда бы ни уезжала, ни улетала, мысли и мечты всегда возвращаются сюда.Люблю вечернюю улыбку Казани... Когда угасающий солнечный свет сползает по стенам домов и все вокруг заполняет тревожный океан автомобилей. Мне по вкусу гортанное смешение языков и многообразие лиц. Приятен аромат местной выпечки и узор татарских песен. Самобытный город, здесь даже воздух кажется особенным.Больше всего на свете мне нравится бродить по территории речного порта, одной из главных жемчужин столицы Татарстана. Столько воспоминаний и эмоций связано с этим местом! Романтические прогулки и первый поцелуй, ночные приключения с одногруппниками и долгие беседы с лучшей подругой. Влекут к себе задумчивые корабли и каменные бедра причалов! Кажется, что на дальних лесистых холмах за рекой обитают неведомые звери и притаилась избушка на курьих ножках.А как прекрасны казанские парки! Зеленые и ухоженные, они безмолвно приглашают прогуляться по аллеям. В тени деревьев можно отдыхать часами. И конечно, нельзя не вспомнить о кремле и о широких лентах улиц, привязанных к основанию его стен.Душа Казани. Кремль вдохновляет и завораживает своей красотой. Спокойно и горделиво возвышается он над столицей, храня в себе мудрость столетий. В этом месте прошли мои студенческие годы. Мимо ажурных строений несла я новые знания и свои юношеские тревоги и заботы...Молодость давно прошла, но и сейчас я каждую минуту люблю Казань и восхищаюсь ею. Гордость России. Один из крупнейших центров духовного и культурного развития нашей страны. Тут появилась на свет и растет счастливой моя дочурка, в этом городе семья и лучшие друзья, интересная работа, старенькая дача. В Казани завязались в узел мое прошлое и будущее. Столице Татарстана я посвящаю настоящее. Спасибо моему городу за все, что у меня есть, было и еще будет!