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Бугульминские школьники пообщаются с находящимся на МКС космонавтом Рыжиковым

Диалог с командиром 64-й длительной экспедиции на МКС состоится в два часа дня.

Сегодня, 6 декабря, бугульминские школьники пообщаются с находящимся на Международной космической станции земляком – космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым.

По информации «Бугульминской газеты», диалог с командиром 64-й длительной экспедиции на МКС состоится в два часа дня. Он вместе с другими участниками экспедиции отправились в космос 14 октября с космодрома Байконур. Пробудут на орбите они до 9 апреля следующего года. За это время космонавты должны устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда». 

КВ
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