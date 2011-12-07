Бугульминские школьники пообщаются с находящимся на МКС космонавтом Рыжиковым

Сегодня, 6 декабря, бугульминские школьники пообщаются с находящимся на Международной космической станции земляком – космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым.

По информации «Бугульминской газеты», диалог с командиром 64-й длительной экспедиции на МКС состоится в два часа дня. Он вместе с другими участниками экспедиции отправились в космос 14 октября с космодрома Байконур. Пробудут на орбите они до 9 апреля следующего года. За это время космонавты должны устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».