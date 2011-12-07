Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Елабужанам вернули тепло после аварии на теплотрассе

Теплоснабжения были лишены 220 многоквартирных домов и 17 социально значимых объектов.

Главное управление МЧС России по РТ сообщило о завершении аварийно-восстановительных работ после прорыва теплотрассы в Елабуге.

Как отметили в пресс-службе ведомства, под отключение попали 17 социально значимых объектов и 220 многоквартирных домов с населением 50 тыс. человек, где население города составляет всего 73 817 человек. Причиной аварии стал прорыв теплотрассы диаметром 720 мм по улице Гиззата, 3.

Сейчас теплоснабжение жителей четвертого микрорайона восстановлено в полном объеме. 

КВ
Лента новостей