Елабужанам вернули тепло после аварии на теплотрассе

Главное управление МЧС России по РТ сообщило о завершении аварийно-восстановительных работ после прорыва теплотрассы в Елабуге.

Как отметили в пресс-службе ведомства, под отключение попали 17 социально значимых объектов и 220 многоквартирных домов с населением 50 тыс. человек, где население города составляет всего 73 817 человек. Причиной аварии стал прорыв теплотрассы диаметром 720 мм по улице Гиззата, 3.

Сейчас теплоснабжение жителей четвертого микрорайона восстановлено в полном объеме.