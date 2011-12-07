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Накануне в Татарстане произошло еще два пожара, хозяев с ожогами доставили в больницу

Один случай произошел в Елабуге, второй – в Казани.

В ГУ МЧС России по РТ рассказали о случившихся накануне возгораниях в республике.

По сообщению ИА «Татар-информ», первый пожар был зафиксирован и вскоре ликвидирован в одной из квартир девятиэтажки в Казани на улице Фучика. Площадь его составляла 1,5 кв.м.

Второй случай произошел в одной из квартир жилого дома в Елабуге на улице Автомобилистов. Потушить пожар ее хозяину удалось самостоятельно, из-за чего он получил серьезные ожоги.

Пострадавших госпитализировали, причины пожара сейчас выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в одном из поселков Казани загорелся частный дом. Причина его возникновения также неизвестна. 

КВ
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