Прирост COVID-19 за сутки составил 90 новых случаев заражения

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 90 человек.

По информации штаба по борьбе с COVID-19, в республике по состоянию на 6 декабря текущего года зарегистрировано 10 865 случаев, где 90 из них выявлены только за последние сутки. Шестнадцать татарстанцев госпитализировано, 74 получают лечение на дому.

Всего выздоровело 9 479 человек, в том числе 61 за прошедшие сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что на 5 декабря в республике зарегистрировали 147 случаев смерти от коронавируса.