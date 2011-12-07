В Чистопольском районе РТ на Каме спасли рыбака, у которого сломался снегоход, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 53-летнего мужчину обнаружили неподалеку от деревни Данауровка. Рыбак отправился на снегоходе на реку, но потерял ориентацию на местности.Мужчину доставили на лодочную станцию. От медицинской помощи спасенный отказался.