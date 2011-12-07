В Заинске состоялась масштабная Рождественская лыжная гонка

Накануне Рождества, 6 января, в Заинске прошла традиционная Рождественская лыжная гонка. В соревнованиях приняли участие более 30 любителей лыжного спорта в возрасте от 14 до 60 лет и старше, сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района РТ.По результатам гонки первое место среди мальчиков 2003-2004 годов рождения занял Сергей Демеев, среди девочек – Екатерина Лисникова.Среди женщин 17 – 29 лет быстрее всех оказалась Юлиана Лопатина. Среди мужчин 30 – 49 лет быстрее всех к финишу прибежал Раиль Имамиев, а среди женщин такого же возраста – Регина Волкова. Сильнейшим среди мужчин 50 – 59 лет оказался Петр Уразайкин, а среди женщин «золото» взяла Дина Бушуева. Среди мужчин 60 лет и старше первое место завоевал Анатолий Гущин.Победителям и призерам вручили грамоты и медали от Управления по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района.