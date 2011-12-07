Более 80% татарстанцев пользуются услугами в электронном виде

Такую информацию озвучил вице-премьер РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на итоговой коллегии Минсвязи Татарстана. Расширенное заседание прошло 5 февраля в городе Иннополис. В его работе приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.В своем докладе министр связи РТ Роман Шайхутдинов отметил, что количество жителей Татарстана, пользующихся электронными услугами, постоянно растет. В 2018 году на портале госуслуг РТ введены 17 новых услуг и сервисов, среди которых оплата средств самообложения, получение справки о размере пенсии, выдача архивных справок, оплата штрафов за парковку в зеленой зоне и другие. В планах на 2019 год - запуск сервиса по получению нарушителями ПДД постановлений ГИБДД в электронном виде. Также будет реализован схожий проект по отказу от бумажных квитанций за услуги ЖКХ.Роман Шайхутдинов напомнил, что 3 июня 2019 года федеральные каналы в аналоговом формате в Татарстане будут отключены. На сегодня 157 населенных пунктов находятся вне зоны покрытия цифровым телевидением. Там жители смогут смотреть 20 общедоступных телеканалов только в сетях спутникового телевидения. Совместно с Минсоцтруда РТ определены категории граждан, которым положена компенсация на приобретение и монтаж спутникового оборудования. Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении озвучил ряд вопросов отрасли, которые требуют федеральной поддержки. Так, он предложил создать базу данных лучших практик отечественных инновационных разработок. Обращаясь к Максиму Акимову, Президент Татарстана указал на сложности во взаимодействии региональных и федеральных информационных систем. «Мы свою площадку начали развивать раньше. Она очень востребована и эффективно работает. Но в последнее время у нас возникают сложности в работе с некоторыми федеральными системами. Наши региональные площадки не могут получить информацию от МВД, Пенсионного фонда РФ и загса. Считаю, что мы делаем одно дело и дополняем друг друга», - подчеркнул Рустам Минниханов и попросил вице-премьера РФ провести совещание по данному вопросу. Президент Татарстана также напомнил, что в августе этого года в Казани состоится мировой чемпионат рабочих профессий по стандартам «Ворлдскиллс». «Нам необходимо достойно выступить в ИТ-направлении», - добавил Рустам Минниханов. Заместитель председателя правительства России Максим Акимов в свою очередь отметил, что сегодня Татарстан находится в центре цифровой трансформации. «Республика активно участвует в данных процессах. Вы демонстрируете выдающиеся результаты не только на российском, но и на мировом уровне», - подчеркнул вице-премьер РФ.