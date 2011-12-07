На 45-м заседании Госсовета Татарстана 14 февраля депутаты рассмотрят 42 вопроса

45-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва состоится 14 февраля. На нем депутаты планируют рассмотреть 42 вопроса. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании президиума парламента республики, пишет ИА "Татар-ифнорм".В числе вопросов, которые включены в повестку дня, – 17 республиканских законопроектов и 16 проектов федеральных законов.